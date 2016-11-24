Хакери дістали дані про більш ніж 134 тис. військових моряків США
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Невідомі хакери могли отримати персональні дані понад 134 тисяч військових моряків США, передає УНН з посиланням на Navy Times.
Уточнюється, що в жовтні компанія Hewlett Packard повідомила військовим, що один з комп’ютерів, що належать контрактному працівникові ВМС США, був “скомпрометований”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хакери атакували системи реєстрації виборців у США
На комп’ютері зберігалися імена і номери соціального страхування 134 386 нинішніх і колишніх службовців ВМС США.
Слідчих підрозділ ВМС США веде розслідування, але поки що не знайшло коректного використання даних з комп’ютера.