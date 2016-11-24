Хакери дістали дані про більш ніж 134 тис. військових моряків США

Уточнюється, що в жовтні компанія Hewlett Packard повідомила військовим, що один з комп’ютерів, що належать контрактному працівникові ВМС США, був “скомпрометований”.

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На комп’ютері зберігалися імена і номери соціального страхування 134 386 нинішніх і колишніх службовців ВМС США.

Слідчих підрозділ ВМС США веде розслідування, але поки що не знайшло коректного використання даних з комп’ютера.