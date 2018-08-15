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Хачериди продемонстрировал "желто-голубые" щитки на матче со "Спартаком" в Москве

Киев • УНН

 • 13810 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Защитник греческого “ПАОКа” Евгений Хачериди продемонстрировал болельщикам щитки в цветах флага Украины после матча Лиги чемпионов с московским “Спартаком” на территории соперника. Об этом утверждает ресурс Sport-express, передает УНН.

Хачериди продемонстрировал "желто-голубые" щитки на матче со "Спартаком" в Москве

Встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между “Спартаком” и “ПАОКом” завершилась вничью — 0:0. Греки за счет победы на своем поле (3:2) прошли в следующую стадию турнира.

“Футболисты клуба из Салоник пошли благодарить своих фанатов за поддержку. В это время с трибун, на которых располагались спартаковские болельщики, в адрес игроков греческой команды стали доноситься возгласы. Хачериди спустил гетры и указал фанатам „красно-белых“ на щитки в цветах украинского флага”, — говорится в сообщении издания.

Зато полузащитник “ПАОК” Лео Лягушка рассказал “championat”, что он не первый раз видел щитки Хачериди, выполненные в цветах флага Украины.

“Сколько знаю Хачериди, у него всегда были щитки с цветами украинского флага. Это нормально. На моих щитках тоже есть бразильская символика”, - отметил бразилец.

Стоит отметить, что украинец начал матч на скамейке запасных и вышел на поле только на 64-й минуте игры.

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