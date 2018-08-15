Хачеріді продемонстрував "жовто-блакитні" щитки на матчі зі "Спартаком" у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Захисник грецького “ПАОКу” Євген Хачеріді продемонстрував вболівальникам щитки в кольорах прапора України після матчу Ліги чемпіонів зі московським “Спартаком” на території суперника. Про це стверджує ресурс Sport-express, передає УНН.
Зустріч у відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між “Спартаком” і “ПАОКом” завершилася внічию — 0:0. Греки за рахунок перемоги на своєму полі (3:2) пройшли в наступну стадію турніру.
“Футболісти клубу із Салонік пішли дякувати своїм фанатам за підтримку. В цей час з трибун, на яких розташовувалися спартаківські уболівальники, на адресу гравців грецької команди стали доноситися вигуки. Хачеріді спустив гетри і вказав фанатам „червоно-білих“ на щитки в кольорах українського прапора”, — сказано у повідомленні видання.
Натомість півзахисник “ПАОКу” Лео Жаба розповів виданню “championat”, що він не перший раз бачив щитки Хачеріді, виконані в кольорах прапора України.
“Скільки знаю Хачеріді, у нього завжди були щитки з кольорами українського прапора. Це нормально. На моїх щитках теж є бразильська символіка”, — наголосив бразилець.
Варто зазначити, що українець почав матч на лавці запасних і вийшов на поле тільки на 64-й хвилині гри.