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Х.Клинтон обгоняет Д.Трампа в ряде ключевых штатов - опрос

Х.Клинтон обгоняет Д.Трампа в ряде ключевых штатов - опрос

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отстает от своей соперницы - выдвиженки от демократов, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в ряде ключевых штатов, в том числе в Вирджинии и Неваде. Его позиции также не слишком прочные в традиционно прореспубликанской Аризоне. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные телеканалом СBS, передает УНН.

Вирджиния считается одним из тех штатов, за который развернется основное противостояние, так как победу одного из кандидатов там спрогнозировать сложно. Пока же Х.Клинтон набирает там 49%, тогда как Д.Трамп - только 37%.

В Неваде этот разрыв меньше, хотя бывшая первая леди все равно удерживает первое место - 43% против 41%. СBS отмечает, что Х.Клинтон там пользуется поддержкой среди латиноамериканского населения, которое в большинстве своем весьма негативно настроено к Д.Трампу из-за его позиции относительно депортации мигрантов, а также выраженной им идеи строительства стены на границе с Мексикой. В то же время он очень популярен среди взрослых белых жителей штата.

Сюрпризом стали результаты из Аризоны, штата, который кандидаты от Республиканской партии всегда завоевывали без проблем. Сейчас в поддержку миллиардера там высказываются 44% респондентов, за Х.Клинтон - 42%, то есть разница между ними находится на уровне статистической погрешности.

Согласно данным общенационального опроса, представленного в воскресенье газетой Washington Post и телеканалом ABC, если бы выборы президента состоялись сегодня, то 50% граждан США проголосовали бы за Клинтон, 42% - за Трампа.

Напомним, выборы президента США состоятся 8 ноября текущего года.

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