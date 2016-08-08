Х.Клинтон обгоняет Д.Трампа в ряде ключевых штатов - опрос

Вирджиния считается одним из тех штатов, за который развернется основное противостояние, так как победу одного из кандидатов там спрогнозировать сложно. Пока же Х.Клинтон набирает там 49%, тогда как Д.Трамп - только 37%.

В Неваде этот разрыв меньше, хотя бывшая первая леди все равно удерживает первое место - 43% против 41%. СBS отмечает, что Х.Клинтон там пользуется поддержкой среди латиноамериканского населения, которое в большинстве своем весьма негативно настроено к Д.Трампу из-за его позиции относительно депортации мигрантов, а также выраженной им идеи строительства стены на границе с Мексикой. В то же время он очень популярен среди взрослых белых жителей штата.

Сюрпризом стали результаты из Аризоны, штата, который кандидаты от Республиканской партии всегда завоевывали без проблем. Сейчас в поддержку миллиардера там высказываются 44% респондентов, за Х.Клинтон - 42%, то есть разница между ними находится на уровне статистической погрешности.

Согласно данным общенационального опроса, представленного в воскресенье газетой Washington Post и телеканалом ABC, если бы выборы президента состоялись сегодня, то 50% граждан США проголосовали бы за Клинтон, 42% - за Трампа.



Напомним, выборы президента США состоятся 8 ноября текущего года.