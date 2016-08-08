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Х.Клінтон обганяє Д.Трампа у низці ключових штатів - опитування

Х.Клінтон обганяє Д.Трампа у низці ключових штатів - опитування

Київ • УНН

 • 7248 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відстає від своєї суперниці — висуванки від демократів, екс-держсекретаря Хілларі Клінтон в низці ключових штатів, в тому числі в Вірджинії та Неваді. Його позиції також не надто міцні в традиційно прореспубліканській Арізоні. Про це свідчать дані опитування, опубліковані телеканалом СBS, передає УНН.

Вірджинія вважається одним з тих штатів, за які розгорнеться основне протистояння, так як перемогу одного з кандидатів там спрогнозувати складно. Поки ж Х.Клінтон набирає там 49%, тоді як Д.Трамп — лише 37%.

У Неваді цей розрив менший, хоча колишня перша леді все одно утримує перше місце — 43% проти 41%. СBS зазначає, що Х.Клінтон там користується підтримкою серед латиноамериканського населення, яке в більшості своїй вельми негативно налаштоване до Д.Трампа через його позиції щодо депортації мігрантів, а також висловленої ним ідеї будівництва стіни на кордоні з Мексикою. У той же час він дуже популярний серед дорослих білих жителів штату.

Сюрпризом стали результати з Арізони, штату, який кандидати від Республіканської партії завжди завойовували без проблем. Зараз в підтримку мільярдера там висловлюються 44% респондентів, за Х.Клінтон — 42%, тобто різниця між ними знаходиться на рівні статистичної похибки.

Згідно з даними загальнонаціонального опитування, представленого в неділю газетою Washington Post і телеканалом ABC, якби вибори президента відбулися сьогодні, то 50% громадян США проголосували б за Клінтон, 42% — за Трампа.

Нагадаємо, вибори президента США відбудуться 8 листопада поточного року.

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