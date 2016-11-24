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Х.Джемилева привели на встречу из штрафного изолятора - адвокат

Киев • УНН

 • 8248 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сына Мустафы Джемилева Хайсера, которого завтра должны освободить, привели на встречу с адвокатом из штрафного изолятора исправительной колонии. Об этом сообщил его защитник Николай Полозов в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

Х.Джемилева привели на встречу из штрафного изолятора - адвокат

"Встретился с Хайсером в ИК-10. Привели его из штрафного изолятора. Несмотря ни на что, чувствует себя хорошо. Ждет завтрашнего освобождения", - отметил Н.Полозов.

Как сообщал УНН, Верховный суд России на полтора года сократил 5-летний срок заключения Хайсера Джемилева, определенный Краснодарским краевым судом. Российский приговор на три месяца меньше того, который установил Днепровский суд Киева в апреле 2015 года - 3 года и 8 месяцев.

Хайсера Джемилева обвиняли в том, что в мае 2013 года он во дворе своего дома в Бахчисарае убил знакомого семьи Февзи Эдемова из ружья своего отца. После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново. Хайсера вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край.

Напомним, Х.Джемилева должны освободить 25 ноября. Н.Полозов сообщил, что Х.Джемилеву позволили выехать из России.

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