Х.Деканоидзе заявила, что в ВР будет представлен пакет изменений в законы по защите граждан

"Эти изменения предусматриваются в нескольких законах, в том числе в законе о Нацполиции. Мы уже собираемся их подать. Пакет уже готов", - сказала она.

По ее словам эти изменения в законы будут направлены на защиту граждан.

Как сообщал УНН, с начала года полицией было обнаружено более 2 тысяч уголовных преступлений, связанных со злоупотреблением средствами из госбюджета и местных бюджетов на сумму 508 200 000 грн.