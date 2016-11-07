Х.Деканоидзе заявила, что в ВР будет представлен пакет изменений в законы по защите граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Председатель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявила, что в Верховную Раду будет подан проект документов, направленных на защиту граждан. Об этом во время брифинга сообщила председатель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, передает корреспондент УНН.
"Эти изменения предусматриваются в нескольких законах, в том числе в законе о Нацполиции. Мы уже собираемся их подать. Пакет уже готов", - сказала она.
По ее словам эти изменения в законы будут направлены на защиту граждан.
Как сообщал УНН, с начала года полицией было обнаружено более 2 тысяч уголовных преступлений, связанных со злоупотреблением средствами из госбюджета и местных бюджетов на сумму 508 200 000 грн.