Х.Деканоідзе заявила, що до ВР буде подано пакет змін до законів щодо захисту громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе заявила, що до Верховної Ради буде подано проект документів спрямованих на захист громадян. Про це під час брифінгу повідомила голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе, передає кореспондент УНН.
"Ці зміни передбачаються в кількох законах, у тому числі в законі про Нацполіцію. Ми вже збираємося їх подати. Пакет вже готовий",- сказала вона.
За її словами ці зміни до законів будуть направлені на захист громадян.
Як повідомляв УНН, з початку року поліцією було виявлено більше 2 тисяч кримінальних правопорушень, які пов'язані зі зловживанням коштами з держбюджету та місцевих бюджетів на суму 508,2 млн грн.