Руководство "Укрзализныци" должно быть уволено - В.Омелян
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что руководство ПАО "Укрзализныця" не соответствует потребностям Украины и должно быть уволено, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
По мнению министра, решение проблем "Укрзализныци" требует кадровых решений от Кабмина.
"Это проблемы управленческого характера. Команда, к сожалению, не дала необходимых результатов. Ее уволить надо было давно. Я надеюсь, что в этом месяце будут приняты соответствующие решения на уровне Кабмина", - цитирует слова В.Омеляна пресс-служба.
Министр отметил, что на предприятии постоянно одна и та же проблема - локомотивов не хватает, вагонов не хватает.
"Здесь вопрос, в первую очередь, управленческий. Как только будет изменена команда на качественную, мы сможем говорить о том, что мы готовы идти навстречу бизнесу. К сожалению, Одесская железная дорога на протяжении последнего месяца не смогла обеспечить нормальную работу около десяти поездов, что привело к колоссальным убыткам. Об этом в прессе не говорится, но это печальный факт. Подобная ситуация дважды была в марте. Сейчас это уже третий раз. Такие вещи недопустимы", - сообщил В.Омелян.
Напомним, правительство оценит работу В.Балчуна после его отчета и результатов аудита "Укрзализныци".