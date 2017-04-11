Руководство "Укрзализныци" должно быть уволено - В.Омелян

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46768 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104024 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159922 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118053 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117437 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113067 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104634 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107174 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103660 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154469 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Руководство "Укрзализныци" должно быть уволено - В.Омелян

Руководство "Укрзализныци" должно быть уволено - В.Омелян

Киев  •  УНН

 • 22603 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что руководство ПАО "Укрзализныця" не соответствует потребностям Украины и должно быть уволено, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

По мнению министра, решение проблем "Укрзализныци" требует кадровых решений от Кабмина.

"Это проблемы управленческого характера. Команда, к сожалению, не дала необходимых результатов. Ее уволить надо было давно. Я надеюсь, что в этом месяце будут приняты соответствующие решения на уровне Кабмина", - цитирует слова В.Омеляна пресс-служба.

Министр отметил, что на предприятии постоянно одна и та же проблема - локомотивов не хватает, вагонов не хватает.

"Здесь вопрос, в первую очередь, управленческий. Как только будет изменена команда на качественную, мы сможем говорить о том, что мы готовы идти навстречу бизнесу. К сожалению, Одесская железная дорога на протяжении последнего месяца не смогла обеспечить нормальную работу около десяти поездов, что привело к колоссальным убыткам. Об этом в прессе не говорится, но это печальный факт. Подобная ситуация дважды была в марте. Сейчас это уже третий раз. Такие вещи недопустимы", - сообщил В.Омелян.

Напомним, правительство оценит работу В.Балчуна после его отчета и результатов аудита "Укрзализныци".

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