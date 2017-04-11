Керівництво “Укрзалізниці” має бути звільнене - В.Омелян

На думку міністра, вирішення проблем “Укрзалізниці” потребує кадрових рішень від Кабміну.

“Це проблеми управлінського характеру. Команда, на жаль, не дала необхідних результатів. Її звільнити треба було давно. Я сподіваюся, що в цьому місяці будуть прийняті відповідні рішення на рівні Кабміну”, — цитує слова В.Омеляна прес-служба.

Міністр наголосив, що на підприємстві постійно одна і та ж проблема — локомотивів бракує, вагонів не вистачає.

“Тут питання, в першу чергу, управлінське. Як тільки буде змінена команда на якісну, ми зможемо говорити про те, що ми готові йти назустріч бізнесу. На жаль, Одеська залізниця протягом останнього місяця не змогла забезпечити нормальну роботу близька десяти потягів, що призвело до колосальних збитків. Про це у пресі не говориться, але це сумний факт. Подібна ситуація двічі була у березні. Зараз це вже втретє. Такі речі недопустимі”, — повідомив В.Омелян.

Нагадаємо, уряд оцінить роботу В.Балчуна після його звіту і результатів аудиту "Укрзалізниці".