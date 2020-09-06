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Руководство украинской делегации в ТКГ провело "расширенное совещание": детали

Киев • УНН

 • 16764 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В воскресенье, 6 сентября, в Киеве состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, участие в которой, в частности, приняли вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран и представители Генерального штаба Украины. Об этом сообщает пресс -лужба Офиса Президента, передает УНН.

Руководство украинской делегации в ТКГ провело "расширенное совещание": детали

Отмечается, что совещание было посвящено рассмотрению публичных заявлений со стороны членов незаконных вооруженных формирований об угрозах открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины вблизи Горловки. Участники совещания провели детальный анализ ситуации, заслушав доклады представителя рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности, представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел Украины, а также приняв во внимание отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 5 сентября 2020 года.

"Мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, достигнутый 27 июля. Именно поэтому мы постоянно следим за тем, как выполняются договоренности, и нам важно, чтобы "нормандский процесс" как можно скорее дал результат. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе", - подчеркнул глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

В документе ОБСЕ четко указано, что миссия провела воздушное наблюдение в районе населенного пункта Шумы и не выявила никаких изменений в существующих позициях Вооруженных сил Украины по сравнению с 5 июля 2020 года. То есть СММ ОБСЕ фактически подтверждает отсутствие каких-либо изменений в позиционном расположении Вооруженных сил Украины, которые нарушали бы договоренности ТКГ от 22 июля 2020 года о мерах по усилению режима прекращения огня.

Участники совещания подтвердили, что украинская сторона четко и последовательно соблюдает режим полного и всеобъемлющего прекращения огня и указали, что это полностью подтверждается в отчетах СММ ОБСЕ.

"Особое внимание на встрече было уделено инциденту, который произошел 6 сентября и в результате которого был ранен украинский военнослужащий, который осуществлял работы по разбору сгоревшего блиндажа. Приняв во внимание все обстоятельства инцидента, участники совещания пришли к выводу, что отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса. То есть украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе. По итогам совещания глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук обратился к специальному представителю действующего главы ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау", - резюмировали в ОПУ.

Как сообщалось ранее в УНН, глава боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал 7 сентября отрыть огонь по "незаконным" украинским укреплениям в районе населенного пункта Шумы.

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