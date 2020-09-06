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Керівництво української делегації у ТКГ провело "розширену нараду": деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. У неділю, 6 вересня, у Києві відбулася розширена нарада керівництва української делегації в Тристоронній контактній групі, участь у якій, зокрема, взяли віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони України Андрій Таран та представники Генерального штабу України. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує УНН.

Керівництво української делегації у ТКГ провело "розширену нараду": деталі

Зазначається, що нарада була присвячена розгляду публічних заяв з боку членів незаконних збройних формувань щодо погроз відкрити вогонь по позиціях Збройних сил України поблизу Горлівки. Учасники наради провели детальний аналіз ситуації, заслухавши доповіді представника робочої групи ТКГ з питань безпеки, представників Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ України, а також взявши до уваги звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 5 вересня 2020 року.

"Ми дуже цінуємо режим повного та всеосяжного припинення вогню, якого вдалося досягти 27 липня. Саме тому ми постійно стежимо за тим, як виконуються домовленості, й нам важливо, щоб "нормандський процес" якомога швидше дав результат. Українська сторона робитиме все для того, щоб не допустити зриву перемир'я на Донбасі", – наголосив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

У документі ОБСЄ чітко вказано, що місія провела повітряне спостереження в районі населеного пункту Шуми та не виявила жодних змін в існуючих позиціях Збройних сил України у порівнянні з 5 липня 2020 року. Тобто СММ ОБСЄ фактично підтверджує відсутність будь-яких змін у позиційному розташуванні Збройних сил України, які порушували б домовленості ТКГ від 22 липня 2020 року щодо заходів з посилення режиму припинення вогню.

Учасники наради підтвердили, що українська сторона чітко й послідовно дотримується режиму повного та всеосяжного припинення вогню й засвідчили, що це повністю підтверджується також у звітах СММ ОБСЄ.

"Особливу увагу на зустрічі приділили інциденту, який стався 6 вересня і внаслідок якого було поранено українського військовослужбовця, котрий здійснював роботи з розбору згорілого бліндажа. Взявши до уваги всі обставини інциденту, учасники наради дійшли висновку, що поодинокі провокації з боку ОРДЛО не можуть і не стануть підставою для зриву мирного процесу. Тобто українська сторона робитиме все для того, щоб не допустити зриву перемир'я на Донбасі. За підсумками наради глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук звернувся до спеціального представника чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау", - резюмували в ОПУ.

Як повідомлялося раніше в УНН, глава бойовиків "ДНР" Денис Пушилін наказав 7 вересня відрити вогонь по "незаконним" українським укріпленням в районі населеного пункту Шуми.

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