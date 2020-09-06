В ОБСЄ спростували слова Пушиліна про "незаконні інженерні споруди ЗСУ"

Зазначається, що СММ виявила бойові броньовані машини у підконтрольних уряду районах Донецької і Луганської областей, однак щодо інженерних споруд поблизу Шумів змін від 5 липня не було.

"На основі аналізу даних повітряного спостереження за період від 21 грудня 2019 року до 2 вересня 2020 року у районі населеного пункту Шуми (підконтрольний урядові, 41 км на північ від Донецька) виявлено 25-метрове подовження траншеї на існуючих позиціях Збройних сил України (присутнє на зображеннях датованих раніше 5 липня 2020 року). Після 5 липня 2020 року жодних змін зафіксовано не було", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, глава бойовиків "ДНР" Денис Пушилін наказав 7 вересня відрити вогонь по "незаконним українським укріпленням" в районі населеного пункту Шуми, поблизу Горлівки.