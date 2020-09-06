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В ОБСЕ опровергли слова Пушилина о "незаконных инженерных сооружениях ВСУ"

Киев • УНН

 • 20832 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. СММ ОБСЕ не увидела фактов "нарушений" со стороны ВСУ вблизи населенного пункта Шумы по обустройству инженерных сооружений, о которых ранее заявил глава боевиков "ДНР" Денис Пушилин.

В ОБСЕ опровергли слова Пушилина о "незаконных инженерных сооружениях ВСУ"

Отмечается, что СММ обнаружила боевые бронированные машины в подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, однако касательно инженерных сооружений вблизи Шумов изменений от 5 июля не было.

"На основе анализа данных воздушного наблюдения за период с 21 декабря 2019 года до 2 сентября 2020 года в районе населенного пункта Шумы (подконтрольный правительству, 41 км к северу от Донецка) обнаружено 25-метровое удлинение траншеи на существующих позициях Вооруженных сил Украины (присутствует на изображениях датированных ранее 5 июля 2020 года). После 5 июля 2020 года никаких изменений зафиксировано не было", - говорится в сообщении.

Напомним, глава боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал 7 сентября отрыть огонь по "незаконным украинским укреплениям" в районе населенного пункта Шумы, близ Горловки.

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