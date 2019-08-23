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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 45519 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119516 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130194 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121344 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125416 просмотра

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6 марта, 07:39 • 128214 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152927 просмотра

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Руководство пяти государственных шахт подозревается в присвоении более полумиллиарда гривен

Руководство пяти государственных шахт подозревается в присвоении более полумиллиарда гривен

Киев  •  УНН

 • 10483 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Руководство государственных угольных шахт разоблачено в хищении более полумиллиарда средств госбюджета. Об этом УНН сообщили в прессцентре Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, в течение 2016-2019 годов должностные лица ОАО “Лисичанскуголь”, ГП “Мирноградуголь”, ГП “Шахта им. М.С.Сургая”, ГП “Первомайскуголь”, ГП “Шахтоуправление “Южнодонбасская № 1” организовали механизм хищения средств предприятий через процедуру государственных закупок.

Руководство “прописывало” условия проведения тендеров шахтного оборудования под заранее определенных победителей — подконтрольных фирм-прокладок. Затем указанным выше предприятиям было перечислено более 500 миллионов гривен, которые распределялись между организаторами и участниками противоправной сделки.

СБУ совместно с Генеральной прокуратурой Украины задокументировала, что оборудование, необходимое для устойчивого функционирования шахт, не обновлялось, а лишь время от времени ремонтировалось. По заключению специалистов, через сделку существенно снижалась эффективность работы предприятий и создавались угрозы жизни и здоровью работников.

В рамках начатого уголовного производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжается документирование противоправной деятельности должностных лиц государственных предприятий угольной промышленности. Происходят обыски и ряд других следственных действий для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Напомним, все 33 государственные шахты имеют задолженность за поставленную им электроэнергию на общую сумму около 15 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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