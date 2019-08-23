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Керівництво п'яти державних шахт підозрюється у привласнені понад півмільярда гривень

Керівництво п'яти державних шахт підозрюється у привласнені понад півмільярда гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Керівництво державних вугільних шахт викрито на розкраданні понад півмільярда коштів держбюджету. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

За даними спецслужби, протягом 2016-2019 років посадовці ПАТ “Лисичанськвугілля”, ДП “Мирноградвугілля”, ДП “Шахта ім. М.С.Сургая”, ДП “Первомайськвугілля”, ДП “Шахтоуправління “Південнодонбаське № 1” організували механізм розкрадання коштів підприємств через процедуру державних закупівель.

Керівництво “прописувало” умови проведення тендерів шахтного обладнання під заздалегідь визначених переможців — підконтрольних фірм-прокладок. Потім вказаним вище підприємствам було перераховано понад 500 мільйонів гривень, які розподілялись між організаторами та учасниками протиправної оборудки.

СБУ спільно з Генеральною прокуратурою України задокументувала, що устаткування, необхідне для сталого функціонування шахт, не оновлювалось, а лише час від часу ремонтувалось. За висновком фахівців, через оборудку суттєво знижувалась ефективність роботи підприємств та створювались загрози життю та здоров’ю працівників.

У межах розпочатого кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, триває документування протиправної діяльності посадових осіб державних підприємств вугільної промисловості. Відбуваються обшуки та низка інших слідчих дій для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, усі 33 державні шахти мають заборгованість за поставлену їм електроенергію на загальна суму близько 15 млрд грн.

Українські Національні Новини

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