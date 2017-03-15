Руководители фракций договорились расследовать факт проникновения в ВР посторонних лиц

"В стране произошел беспрецедентный случай, когда вооруженные люди зашли в парламент и мы не хотим повторения ситуации", - отметил парламентарий.

Он также утверждает, что председатель парламента Андрей Парубий знал об этом сценарии.

На уточняющий вопрос журналистов, достигнуты ли договоренности на заседании руководителей фракций депутат отметил, что договорились провести расследование.

Напомним, 15 марта А.Парубий созвал совещание глав фракций.

Также напомним, заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид досрочно закрыла утреннее пленарное заседание.

Как сообщал УНН, О.Сыроид обратилась в ГПУ и СБУ с требованием дать оценку инциденту с неизвестными в сессионном зале ВР.