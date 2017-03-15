Керівники фракцій домовилися розслідувати факт проникнення до ВР сторонніх осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Керівники парламентських фракцій домовилися провести розслідування факту проникнення до сесійної зали сторонніх осіб. Про це у коментарі журналістам заявив народний депутат від фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв, передає кореспондент УНН.
"У країні стався безпрецедентний випадок, коли озброєні люди зайшли до парламенту і ми не хочемо повторення ситуації",-зауважив парламентар.
Він також стверджує, що голова парламенту Андрій Парубій знав про цей сценарій.
На уточнююче питання журналістів, чи досягнуто якихось домовленостей на засіданні керівників фракцій депутат зауважив, що домовитися провести розслідування.
Нагадаємо, 15 березня А.Парубій скликав нараду голів фракцій.
Також нагадаємо, заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд достроково закрила ранкове пленарне засідання.
Як повідомляв УНН, О.Сироїд звернулася до ГПУ і СБУ з вимогою дати оцінку інциденту з невідомими у сесійній залі ВР.