Руководитель одного из подразделений Нацполиции Тернопольской области попался на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Тернопольской области руководителя подразделения Нацполиции задержали при получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УСБУ в Тернопольской области.
Оперативники спецслужбы установили, что полицейский требовал от местного жителя пять тысяч гривен за непривлечение к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. К противоправной деятельности в качестве посредника злоумышленник привлек знакомого для получения денег.
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Правоохранители задержали полицейского на улице одного из районных центров области во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
Фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, полицейский попался на взятке во Львовской области.