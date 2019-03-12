Руководитель одного из подразделений Нацполиции Тернопольской области попался на взятке

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 110290 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 114569 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 117230 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 117786 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 147380 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116119 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140770 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145053 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130420 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130427 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Руководитель одного из подразделений Нацполиции Тернопольской области попался на взятке

Руководитель одного из подразделений Нацполиции Тернопольской области попался на взятке

Киев  •  УНН

 • 8222 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В Тернопольской области руководителя подразделения Нацполиции задержали при получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УСБУ в Тернопольской области.

Оперативники спецслужбы установили, что полицейский требовал от местного жителя пять тысяч гривен за непривлечение к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. К противоправной деятельности в качестве посредника злоумышленник привлек знакомого для получения денег.

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Правоохранители задержали полицейского на улице одного из районных центров области во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, полицейский попался на взятке во Львовской области.

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