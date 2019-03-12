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Керівник одного з підрозділів Нацполіції Тернопільщини попався на хабарі

Керівник одного з підрозділів Нацполіції Тернопільщини попався на хабарі

Київ • УНН

 • 8222 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. На Тернопільщині керівника підрозділу Нацполіції затримали при одержанні неправомірної вимоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УСБУ в Тернопільській області.

Оперативники спецслужби встановили, що поліцейський вимагав від місцевого жителя п’ять тисяч гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності за водіння автомобілем у нетверезому стані. До протиправної діяльності як посередника зловмисник залучив знайомого для отримання грошей.

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Правоохоронці затримали поліцейського на вулиці одного із районних центрів області під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Фігуранту справи повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, поліцейський попався на хабарі у Львівській області.

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