Руководитель больницы украл деньги, предоставленные для транспортировки благотворительной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Руководитель одного из медицинских учреждений Шаргородского района предстанет перед судом за присвоение 180 тыс. грн из государственного бюджета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
Согласно сообщению, указанный служащий присвоил средства, предназначенные для транспортировки благотворительной помощи для больницы из Одессы.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее УНН сообщал, что в Одессе будут судить медика "скорой" за игнорирование вызова.