Керівник лікарні вкрав гроші, надані для транспортування благодійної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Керівник одного з медичних закладів Шаргородського району постане перед судом за привласнення 180 тис. грн з державного бюджету. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Вінницької області.
Згідно з повідомленням, вказаний службовець привласнив кошти, призначені для транспортування благодійної допомоги для лікарні з Одеси.
Зараз вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.
Раніше УНН повідомляв, що в Одесі судитимуть медика "швидкої" за ігнорування виклику.