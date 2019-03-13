Керівник лікарні вкрав гроші, надані для транспортування благодійної допомоги

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Керівник одного з медичних закладів Шаргородського району постане перед судом за привласнення 180 тис. грн з державного бюджету. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Вінницької області.

Згідно з повідомленням, вказаний службовець привласнив кошти, призначені для транспортування благодійної допомоги для лікарні з Одеси.

Зараз вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Раніше УНН повідомляв, що в Одесі судитимуть медика "швидкої" за ігнорування виклику. 

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