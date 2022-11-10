Кения потратит 37 миллионов долларов на отправку войск в Конго

Детали

В отчете парламентского комитета говорится, что деньги будут потрачены на оборудование, помощь и операции для более 900 военнослужащих, которые присоединяются к Региональным силам Восточноафриканского сообщества, которые будут поддерживать конголезские силы в борьбе с вооруженными группами.

Законодатели от оппозиции спросили, почему Кения тратит так много денег на региональную миссию, в то время как страна сталкивается с собственными проблемами безопасности. Кения также столкнулась с ростом инфляции и высоким государственным долгом.

Президент Кении Уильям Руто на прошлой неделе назвал миссию «необходимой и срочной» для региональной безопасности.

Дополнение

Насилие со стороны вооруженных групп в восточной части Конго привело к дипломатическому кризису между Конго и соседней Руандой, обвиняющими друг друга в поддержке определенных групп.

Кенийские силы будут базироваться в Гоме, крупнейшем городе восточного Конго. Региональные силы, согласованные главами государств в июне и возглавляемые кенийским командиром, также имеют два батальона из Уганды, два из Бурунди и один из Южного Судана.