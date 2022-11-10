Кенія витратить 37 мільйонів доларів на відправку військ до Конго

Деталі

У звіті парламентського комітету йдеться про те, що гроші будуть витрачені на обладнання, допомогу та операції для більш ніж 900 військовослужбовців, які приєднуються до Регіональних сил Східноафриканського співтовариства, які підтримуватимуть конголезькі сили у боротьбі зі озброєними групами.

Законодавці від опозиції запитали, чому Кенія витрачає так багато грошей на регіональну місію, тоді як країна стикається з власними проблемами безпеки. Кенія також стикнулася зі зростанням інфляції та високим державним боргом.

Президент Кенії Вільям Руто минулого тижня назвав місію «необхідною та терміновою» для регіональної безпеки.

Доповнення

Насильство з боку озброєних груп у східній частині Конго призвело до дипломатичної кризи між Конго та сусідньою Руандою, які звинувачують один одного у підтримці певних груп.

Кенійські сили базуватимуться у Гомі, найбільшому місті східного Конго. Регіональні сили, узгоджені главами держав у червні і очолювані кенійським командиром, також мають два батальйони з Уганди, два з Бурунді та один із Південного Судану.