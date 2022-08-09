Кембридж поможет с обучением украинских детей-беженцев за границей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Министерство образования и науки Украины и Кембриджский университет подписали соглашение о трансформации образования для украинских детей, вынужденно находящихся за пределами страны. Об этом сообщает МОН, передает УНН.
Детали
"8 августа 2022 года состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между МОН и Отделом издательства и оценивания Кембриджского университета", - говорится в сообщении.
Соглашение предусматривает:
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- создание карт обучения для систем образования стран, принимающих украинцев;
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- помощь в регистрации результатов обучения каждому ребенку;
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- оказание постоянной поддержки учителям.
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"Предложенная британскими коллегами технология создания карт, изображающих различия между национальными образовательными программами, направлена на помощь иностранным преподавателям оценить объективный уровень образования учащихся и студентов, а также помочь учащимся и студентам в облегчении переходного процесса в обучении", - информирует МОН.
Отмечается, что эти карты также пригодятся при возвращении украинских детей, ведь помогут нашим преподавателям понять достигнутый прогресс в учебе в зависимости от того, в какой стране находились украинские ученики и студенты.
Сообщается, что соглашение откроет новые пути дальнейшего сотрудничества в области образования и станет началом многих добрых дел в академических сферах Украины и Великобритании.
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