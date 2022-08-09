Кембридж допоможе з навчанням українських дітей-біженців за кордоном

Деталі

"8 серпня 2022 року відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння між МОН та Відділом видавництва та оцінювання Кембриджського університету", - йдеться в повідомленні.

Угода передбачає:



створення карт навчання для систем освіти країн, які приймають українців;



допомогу в реєстрації результатів навчання кожної дитини;



надання постійної підтримки вчителям.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна веде переговори з найкращими вишами світу про співпрацю аж до відкриття філій

"Запропонована британськими колегами технологія створення карт, що зображують відмінності між національними освітніми програмами, спрямована на допомогу іноземним викладачам оцінити об'єктивний рівень освіти учнів і студентів, а також посприяти учням та студентам у полегшенні перехідного процесу в навчанні", - інформує МОН.

Зазначається, що ці карти також стануть у пригоді під час повернення українських дітей, адже допоможуть нашим викладачам зрозуміти досягнутий прогрес у навчанні залежно від того, у якій країні перебували українські учні та студенти.

Повідомляється, що угода відкриє нові шляхи для подальшої співпраці у галузі освіти та стане початком багатьох добрих справ в академічних сферах України та Великої Британії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бабак розповів про навчання українських дітей у школах Естонії, Великої Британії та Болгарії