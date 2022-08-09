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Кембридж допоможе з навчанням українських дітей-біженців за кордоном

Кембридж допоможе з навчанням українських дітей-біженців за кордоном

Київ • УНН

 • 179041 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Міністерство освіти і науки України і Кембриджський університет підписали угоду про трансформацію освіти для українських дітей, які вимушено перебувають за межами країни. Про це повідомляє МОН, передає УНН.

Деталі

"8 серпня 2022 року відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння між МОН та Відділом видавництва та оцінювання Кембриджського університету", - йдеться в повідомленні.

Угода передбачає:

  • створення карт навчання для систем освіти країн, які приймають українців;
  • допомогу в реєстрації результатів навчання кожної дитини;
  • надання постійної підтримки вчителям.

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"Запропонована британськими колегами технологія створення карт, що зображують відмінності між національними освітніми програмами, спрямована на допомогу іноземним викладачам оцінити об'єктивний рівень освіти учнів і студентів, а також посприяти учням та студентам у полегшенні перехідного процесу в навчанні", - інформує МОН.

Зазначається, що ці карти також стануть у пригоді під час повернення українських дітей, адже допоможуть нашим викладачам зрозуміти досягнутий прогрес у навчанні залежно від того, у якій країні перебували українські учні та студенти.

Повідомляється, що угода відкриє нові шляхи для подальшої співпраці у галузі освіти та стане початком багатьох добрих справ в академічних сферах України та Великої Британії.

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