КДКП начала заседание в отношении Холодницкого за закрытыми дверями
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров начала рассмотрение вывода своего представителя по дисциплинарным жалобами Генерального прокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника о наличии дисциплинарного проступка в действиях руководителя САП Назара Холодницкого, передает корреспондент УНН.
На заседание КДКП со стороны Генпрокуратуры пришла заместитель Генпрокурора Анжела Стрижевская, хотя ожидался Генпрокурор Юрий Луценко. Также пришел директор НАБУ Артем Сытник. На заседании присутствовал и Назар Холодницкий.
Стоит отметить, что журналистов не пустили в зал, и большое количество общественности и представителей СМИ находятся вблизи дверей зала, где проходит заседание КДКП. До этого общественные ативисты пытались попасть на заседание, громыхая в двери зала и громко возмущаясь.
Сейчас в заседании объявлен перерыв в связи с тем, что Назар Холодницкий обратился к Комиссии с просьбой сделать заседание открытым. После этого руководитель САП вышел из зала и некоторые активисты начали кричать: "Позор!".
Напомним, силовиков стянули к зданию, где запланировано рассмотрение представления на Холодницкого.
В НАБУ заявили, что КДКП должна рекомендовать Совету прокуроров уволить Холодницкого.