КДКП начала заседание в отношении Холодницкого за закрытыми дверями

На заседание КДКП со стороны Генпрокуратуры пришла заместитель Генпрокурора Анжела Стрижевская, хотя ожидался Генпрокурор Юрий Луценко. Также пришел директор НАБУ Артем Сытник. На заседании присутствовал и Назар Холодницкий.

Стоит отметить, что журналистов не пустили в зал, и большое количество общественности и представителей СМИ находятся вблизи дверей зала, где проходит заседание КДКП. До этого общественные ативисты пытались попасть на заседание, громыхая в двери зала и громко возмущаясь.

Сейчас в заседании объявлен перерыв в связи с тем, что Назар Холодницкий обратился к Комиссии с просьбой сделать заседание открытым. После этого руководитель САП вышел из зала и некоторые активисты начали кричать: "Позор!".

Напомним, силовиков стянули к зданию, где запланировано рассмотрение представления на Холодницкого.

В НАБУ заявили, что КДКП должна рекомендовать Совету прокуроров уволить Холодницкого.