КДКП розпочала засідання щодо Холодницького за закритими дверима
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів розпочала розгляд висновку свого представника за дисциплінарними скаргами Генерального прокурора Юрія Луценка та директора НАБУ Артема Ситника про наявність дисциплінарного проступку в діях керівника САП Назара Холодницького, передає кореспондент УНН.
На засідання КДКП з боку Генпрокуратури прийшла заступник Генпрокурора Анжела Стрижевська, хоч очікувався Генпрокурор Юрій Луценко. Також прийшов директор НАБУ Артем Ситник. На засіданні присутній і Назар Холодницький.
Варто зазначити, що журналістів не допустили до зали, і велика кількість громадськості та представників ЗМІ перебувають поблизу дверей зали, де відбувається засідання КДКП. До цього громадські ативісти намагалися потрапити на засідання, грюкаючи у двері зали та голосно обурюючись.
Наразі у засіданні оголошена перерва у зв'язку з тим, що Назар Холодницький звернувся до Комісії з проханням зробити засідання відкритим. Після цього керівник САП вийшов із зали і деякі активісти почали кричати: "Ганьба!".
Нагадаємо, силовиків стягнули до будівлі, де заплановано розгляд подання на Холодницького.
У НАБУ заявили, що КДКП повинна рекомендувати Раді прокурорів звільнити Холодницького.