КДКП перешла к закрытой части обсуждения жалоб в отношении Холодницкого

"Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров,.. получив ответы на поставленные вопросы, переходит к обсуждению данного вопроса", - сказал председатель Комиссии.

Сейчас члены КДКП перешли к закрытой части обсуждения жалоб в отношении Холодницкого, после чего они должны объявить свое решение.

Напомним, член КДКП рекомендовал объявить Холодницкому выговор.