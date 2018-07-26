КДКП перешла к закрытой части обсуждения жалоб в отношении Холодницкого
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Члены Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров перешли к закрытой части обсуждения вопроса по дисциплинарным жалобам Генерального прокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника о наличии дисциплинарного проступка в действиях руководителя САП Назара Холодницкого, передает корреспондент УНН.
"Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров,.. получив ответы на поставленные вопросы, переходит к обсуждению данного вопроса", - сказал председатель Комиссии.
Сейчас члены КДКП перешли к закрытой части обсуждения жалоб в отношении Холодницкого, после чего они должны объявить свое решение.
Напомним, член КДКП рекомендовал объявить Холодницкому выговор.