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КДКП перейшла до закритої частини обговорення скарг щодо Холодницького

КДКП перейшла до закритої частини обговорення скарг щодо Холодницького

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів перейшли до закритої частини обговорення питання щодо дисциплінарних скарг Генерального прокурора Юрія Луценка та директора НАБУ Артема Ситника про наявність дисциплінарного проступку в діях керівника САП Назара Холодницького, передає кореспондент УНН.

"Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів,.. отримавши відповіді на поставлені запитання, переходить до обговорення даного питання", - сказав голова Комісії.

Наразі члени КДКП перейшли до закритої частини обговорення скарг щодо Холодницького, після чого вони повинні оголосити своє рішення.

Нагадаємо, член КДКП рекомендував оголосити Холодницькому догану.

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