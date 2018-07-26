КДКП перейшла до закритої частини обговорення скарг щодо Холодницького
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів перейшли до закритої частини обговорення питання щодо дисциплінарних скарг Генерального прокурора Юрія Луценка та директора НАБУ Артема Ситника про наявність дисциплінарного проступку в діях керівника САП Назара Холодницького, передає кореспондент УНН.
"Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів,.. отримавши відповіді на поставлені запитання, переходить до обговорення даного питання", - сказав голова Комісії.
Наразі члени КДКП перейшли до закритої частини обговорення скарг щодо Холодницького, після чого вони повинні оголосити своє рішення.
Нагадаємо, член КДКП рекомендував оголосити Холодницькому догану.