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КГБ Белоруссии заявил о создании сотового для закрытой связи чиновников

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Сотовый телефон для закрытой правительственной связи с высокой степенью защищенности от прослушиваний извне создали в Белоруссии. Об этом заявил глава Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Валерий Вакульчик, сообщает БелТА, информирует УНН.

КГБ Белоруссии заявил о создании сотового для закрытой связи чиновников

“Существует и востребована закрытая правительственная связь. Но время требует каких-то новых решений. Главой государства была поставлена задача разработать защищенный мобильный телефон, который позволял бы вести закрытые переговоры в любом месте и в любое время с любым должностным лицом”, — заявил он, подчеркнув, что соответствующая работа была проведена.

Вакульчик рассказал, что такой телефон уже разработан, изготовлен и запускается в серийное производство. “Он изготовлен в закрытом исполнении. Позволяет вести разговоры с высокой степенью защищенности от прослушиваний, перехвата. Состоит из трех частей: микрофон, криптомодуль и процессор”, — отметил глава КГБ. Также он рассказал о функции самоуничтожения содержимого телефона при попытке проникновения злоумышленников.

По его словам, такие телефоны есть всего в нескольких государствах, и белорусский аппарат не уступает им по качеству и даже лучше по некоторым параметрам. При этом он подчеркнул, что телефон белорусского производства значительно дешевле в производстве. “Мы работаем над тем, чтобы организовать экспортные поставки некоторым дружественным нам государствам”, — добавил Вакульчик.

Как сообщал УНН, жители Минска “доносят” на соседей, которые сдают квартиры, в налоговую.

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