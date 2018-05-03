КДБ Білорусі заявив про створення стільникового для закритого зв'язку чиновників
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Стільниковий телефон для закритої урядового зв’язку з високим ступенем захищеності від прослуховувань ззовні створили в Білорусі. Про це заявив глава Комітету державної безпеки (КДБ) республіки Валерій Вакульчик, повідомляє БелТА, інформує УНН.
“Існує і затребуваний закритий урядовий зв’язок. Але час вимагає якихось нових рішень. Главою держави було поставлено завдання розробити захищений мобільний телефон, який дозволяв би вести закриті переговори в будь-якому місці і в будь-який час з будь-якою посадовою особою”, — заявив він, підкресливши, що відповідна робота була проведена.
Вакульчик розповів, що такий телефон вже розроблений, виготовлений і запускається в серійне виробництво. “Він виготовлений в закритому виконанні. Дозволяє вести розмови з високим ступенем захищеності від прослуховувань, перехоплення. Складається з трьох частин: мікрофон, криптомодуль і процесор”, — зазначив глава КДБ. Також він розповів про функції самознищення вмісту телефону при спробі проникнення зловмисників.
За його словами, такі телефони є всього в декількох державах, і білоруський апарат не поступається їм за якістю і навіть краще за деякими параметрами. При цьому він підкреслив, що телефон білоруського виробництва значно дешевше у виробництві. “Ми працюємо над тим, щоб організувати експортні поставки деяким дружнім нам державам”, — додав Вакульчик
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