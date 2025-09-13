Этой осенью в россии каждая десятая компания планирует сокращение персонала. Бизнес вынужден урезать расходы из-за падения спроса, повышения налогов, удорожания кредитов и необходимости поднимать зарплаты узкому кругу ключевых сотрудников. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Наибольшие сокращения ожидаются в строительстве, ритейле, консалтинге, машиностроении и добывающей отрасли. Наиболее уязвимыми считаются молодые специалисты, административный персонал, маркетологи, нетехнические работники IT и все, чья работа не приносит прямой прибыли. В промышленности под ударом оказались низкоквалифицированные кадры, которых активно заменяют машины и автоматизированные процессы - говорится в сообщении.

В то же время сокращения коснулись даже крупнейших госкорпораций. "Газпром" уже объявил об увольнении 1,6 тыс. сотрудников центрального аппарата, а объединенная авиастроительная корпорация "Ростех" планирует сократить около 1,5 тыс. управленцев в Москве.

Несмотря на официальную статистику о "дефиците кадров", ситуация на российском рынке труда быстро ухудшается. Российская экономика входит в фазу системных сокращений, что неизбежно ударит по потребительской активности и благосостоянию населения, особенно в регионах.

Напомним

Как ранее писал УНН, ни одна из российских финансовых организаций не смогла восстановить доступ к SWIFT после отключения из-за агрессии рф. Объемы финансового трафика из России упали в десятки раз, а внутренние операции почти исчезли.