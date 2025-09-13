Кожна десята фірма в росії урізає штат через спад економіки - розвідка

Цієї осені в росії кожна десята компанія планує скорочення персоналу. Бізнес змушений урізати витрати через падіння попиту, підвищення податків, подорожчання кредитів та необхідність піднімати зарплати вузькому колу ключових співробітників. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Найбільші скорочення очікуються у будівництві, ритейлі, консалтингу, машинобудуванні та видобувній галузі. Найуразливішими вважаються молоді спеціалісти, адміністративний персонал, маркетологи, нетехнічні працівники IT та всі, чия робота не дає прямого прибутку. У промисловості під ударом опинилися низькокваліфіковані кадри, яких активно замінюють машини та автоматизовані процеси - йдеться у повідомленні.

Водночас скорочення торкнулися навіть найбільших держкорпорацій. "Газпром" уже оголосив про звільнення 1,6 тис. працівників центрального апарату, а об’єднана авіабудівна корпорація "Ростех" планує скоротити близько 1,5 тис. управлінців у москві.

Попри офіційну статистику про "дефіцит кадрів", ситуація на російському ринку праці швидко погіршується. російська економіка входить у фазу системних скорочень, що неминуче вдарить по споживчій активності та добробуту населення, особливо в регіонах.

