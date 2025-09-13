$41.310.10
Кожна десята фірма в росії урізає штат через спад економіки - розвідка

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Цієї осені в росії кожна десята компанія планує скорочення персоналу. Бізнес змушений урізати витрати через падіння попиту, підвищення податків та подорожчання кредитів.

Кожна десята фірма в росії урізає штат через спад економіки - розвідка

Цієї осені в росії кожна десята компанія планує скорочення персоналу. Бізнес змушений урізати витрати через падіння попиту, підвищення податків, подорожчання кредитів та необхідність піднімати зарплати вузькому колу ключових співробітників. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Найбільші скорочення очікуються у будівництві, ритейлі, консалтингу, машинобудуванні та видобувній галузі. Найуразливішими вважаються молоді спеціалісти, адміністративний персонал, маркетологи, нетехнічні працівники IT та всі, чия робота не дає прямого прибутку. У промисловості під ударом опинилися низькокваліфіковані кадри, яких активно замінюють машини та автоматизовані процеси

- йдеться у повідомленні.

Водночас скорочення торкнулися навіть найбільших держкорпорацій. "Газпром" уже оголосив про звільнення 1,6 тис. працівників центрального апарату, а об’єднана авіабудівна корпорація "Ростех" планує скоротити близько 1,5 тис. управлінців у москві.

Попри офіційну статистику про "дефіцит кадрів", ситуація на російському ринку праці швидко погіршується. російська економіка входить у фазу системних скорочень, що неминуче вдарить по споживчій активності та добробуту населення, особливо в регіонах.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН жодна з російських фінансових організацій не змогла відновити доступ до SWIFT після відключення через агресію рф. Обсяги фінансового трафіку з росії впали в десятки разів, а внутрішні операції майже зникли.

Ольга Розгон

Новини Світу
Газпром
Служба зовнішньої розвідки України