Казахстан стремится увеличить экспорт нефти по трубопроводу в обход РФ
Киев • УНН
Казахстан планирует увеличить экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан после переговоров в Астане. Объемы транзита по Транскаспийскому маршруту выросли почти в четыре раза за пять лет.
Казахстан планирует увеличить экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) в рамках углубления стратегических связей с Грузией после переговоров президента Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Астане, пишет УНН со ссылкой на Euronews.
Детали
Это заявление прозвучало на фоне продолжающейся диверсификации экспортных маршрутов Казахстана по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (TITR), также известному как "Срединный коридор".
Объемы транзита по этому маршруту за последние пять лет выросли почти в четыре раза. К 2029 году Казахстан рассчитывает на ежегодное движение до 3000 контейнерных поездов по коридору, соединяющему Китай с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию — в обход территории РФ.
"Мы планируем увеличить объемы поставок нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Работа в рамках межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества уже ведется, и я надеюсь, что сегодняшняя встреча поможет определить новые приоритеты на будущее", — сказал Токаев.
Астана также планирует укрепить свое присутствие в черноморских портах Грузии.
Помимо нефтяного терминала в Батуми, принадлежащего казахстанской компании "КазТрансОйл", страна расширяет логистическую инфраструктуру в Поти, где в прошлом году открылся новый мультимодальный терминал с казахстанскими инвестициями. В качестве еще одного перспективного проекта был назван будущий глубоководный порт Анаклия.
Казахстан увеличит транзит нефти в обход россии в 13 раз26.11.24, 11:25 • 15313 просмотров