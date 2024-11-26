Казахстан увеличит транзит нефти в обход россии в 13 раз
Киев • УНН
Казахстан намерен увеличить транзит нефти через маршрут Баку-Тбилиси-Джейхан до 1,5 млн тонн в 2024 году. В долгосрочной перспективе планируется достичь объема 20 млн тонн в год.
Казахстан планирует отправить 1,5 млн тонн нефти по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) в 2024 году, об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
В долгосрочной перспективе страна планирует увеличить поставки до 20 млн тонн в год, однако конкретные сроки пока не называются.
Пишет УНН со ссылкой на «Курсив».
С учетом роста добычи нефти и ввода новых морских проектов в среднесрочной перспективе проводится работа по развитию дополнительных маршрутов транспортировки. Направление БТД на сегодняшний день является одним из перспективных, поскольку есть заинтересованность в развитии и в планомерном увеличении объемов поставок казахстанской нефти в данном направлении как с нашей стороны, так и со стороны азербайджанских партнеров
Саткалиев сообщил, что в будущем Казахстан планирует поставлять нефть через трубопровод Баку - Супса (Азербайджан - Грузия). Предполагаемые объемы поставок могут достигать 3 млн тонн в год, при пропускной способности трубопровода в 5 млн тонн. Сейчас этот маршрут находится на стадии обсуждения и проработки.
Кроме того, продолжается работа над проектом строительства нефтепровода Эскене - Курык с предполагаемой технической мощностью 20-30 млн тонн в год.
Уточняется, что по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан за 10 месяцев было поставлено 1,2 млн тонн казахстанской нефти. Сначала сырье отправляют в порт Актау для дальнейшей транспортировки по Каспийскому морю. Экспорт нефти осуществляется в Италию, Нидерланды, Францию, Грецию, Турцию и другие страны.
В 2024 году Казахстан планирует экспортировать 68,8 млн тонн нефти (78% от общего объема добычи, который составит 88,4 млн тонн).
Основную часть поставок предполагается осуществить через Каспийский трубопроводный консорциум - 55,4 млн тонн. В направлении Атырау - Самара планируется экспортировать 8,6 млн тонн, в Китай - 1,1 млн тонн, в порт Актау - 3,6 млн тонн.
Напомним,
Ранее Министр Саткалиев подтвердил журналистам, что прогноз добычи нефти на 2024 год будет скорректирован снижение.