Уровень добычи нефти в Казахстане будет сокращен

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев подтвердил журналистам, что прогноз добычи нефти на 2024 год будет скорректирован на снижение.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

«В ближайшее время мы готовы будем цифры озвучить. Скорее всего в сторону снижения...», - сказал Алмасадам Саткалиев журналистам в среду.

Таким образом подтверждается, что можно ожидать снижения с запланированного ранее объема в 90,3 миллиона тонн. Вероятно, это связано с периодом планового ремонта на месторождении Кашаган, - ремонт начался 7 октября и продлится месяц.

Напомним,

УНН передавал в апреле, что в Каспийском море, в районе нефтяного месторождения «Кашаган» обнаружено дрейфующее нефтяное пятно, площадью около 7 квадратных километров.

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