Рівень видобутку нафти в Казахстані буде скорочено
Київ • УНН
Міністр енергетики Казахстану підтвердив майбутнє зниження прогнозу видобутку нафти з планових 90,3 млн тонн. Скорочення пов'язують з ремонтом на родовищі Кашаган, що триватиме місяць.
Міністр енергетики Казахстану Алмасадам Саткалієв підтвердив журналістам, що прогноз видобутку нафти на 2024 рік буде скориговано на зниження.
Пише УНН із посиланням на Reuters.
"Найближчим часом ми готові будемо цифри озвучити. Найімовірніше в бік зниження...", - сказав Алмасадам Саткалієв журналістам у середу.
Таким чином підтверджується, що можна очікувати зниження із запланованого раніше обсягу в 90,3 мільйона тонн. Ймовірно, це пов'язано з періодом планового ремонту на родовищі Кашаган, - ремонт розпочався 7 жовтня і триватиме місяць.
Нагадаємо
УНН передавав у квітні, що в Каспійському морі, в районі нафтового родовища "Кашаган" виявлено дрейфуючу нафтову пляму, площею близько 7 квадратних кілометрів.
Німеччина закликала Казахстан збільшити постачання нафти25.09.24, 15:05 • 12516 переглядiв