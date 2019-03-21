Казахстан разгромил Шотландию в дебютном матче отборочного цикла к ЧЕ-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Казахстане на "Астана-Арена" местная сборная принимала Шотландию в дебютной игре всего отборочного цикла к футбольному чемпионату Европы-2020, передает корреспондент УНН.
Уже в первые 10 минут казахи ошеломили гостей двумя взятиями ворот. Сначала Юрий Перцух выскочил из-за спин защитников и пробил под перекладину ворот. Далее левый фланг обороны шотландцев провалился в собственной штрафной, позволив Вороговскому пробить голкипера.
Несмотря на лучший процент владения мячом (41:59) шотландцы пропустили третий раз с Зайнутдинова (51 минута) и завершили встречу разгромным фиаско 0:3.
Примечательно, что во второй встрече группы и Кипр дома не имел проблем против Сан-Марино - 5:0.
Добавим, во втором туре казахи дома противостоять России, а Шотландия в гостях бороться с Сан-Марино.