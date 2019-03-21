Казахстан розгромив Шотландію у дебютному матчі відбіркового циклу до ЧЄ-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Казахстані на "Астана-арена" місцева збірна приймала Шотландію в дебютній грі усього відбіркового циклу до футбольного чемпіонату Європи-2020, передає кореспондент УНН.
Вже в перші 10 хвилин казахи приголомшили гостей двома взяттями воріт. Спочатку Юрій Перцух вискочив з-за спин захисників та пробив під поперечину воріт. Далі лівий фланг оборони шотландців провалився у власній штрафній, давши змогу Вороговському пробити голкіпера.
Попри кращий відсоток володіння м'ячем (41:59) шотландці пропустили втретє від Зайнутдінова (51 хвилина) та завершили зустріч розгромним фіаско 0:3.
Примітно, що в другій зустрічі групи І Кіпр вдома не мав проблем проти Сан-Марино – 5:0.
Додамо, у другому турі казахи вдома протистоятимуть Росії, а Шотландія в гостях боротиметься із Сан-Марино.