Казахстан передал России ноту протеста из-за высказываний о "подаренной территории"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Министерство иностранных дел Республики Казахстан вызвали временного поверенного в делах РФ Александра Комарова, относительно высказываний российского чиновника. Об этом сообщает пресс-служба МИД Казахстана, передает УНН.
Отмечается, что в ходе встречи заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков “выразил недоумение по поводу высказываний” председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы России Вячеслава Никонова о том, что “территория Казахстана — это большой подарок со стороны России”, которое он сделал в эфире одного из телеканалов.
“Участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами. МИД РК ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации. Российскому дипломату была передана нота с позицией МИД РК”, — сообщили в МИД Казахстана.