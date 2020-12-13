Казахстан передав Росії ноту протесту через висловлювання про “подаровану територію”

Зазначається, що в ході зустрічі заступник міністра закордонних справ Казахстану Марат Сиздиков “висловив здивування з приводу висловлювань” голови Комітету з освіти і науки Державної Думи Росії В’ячеслава Ніконова про те, що “територія Казахстану — це великий подарунок з боку Росії”, яке він зробив в ефірі одного з телеканалів.

“Почастішали провокаційні випади деяких російських політиків щодо Казахстану завдають серйозної шкоди союзницьким відносинам між нашими державами. МЗС РК очікує адекватну оцінку російською стороною подібних висловлювань і закликає вжити заходів щодо недопущення надалі заяв такого роду від державних діячів Російської Федерації. Російському дипломату була передана нота з позицією МЗС РК”, — повідомили в МЗС Казахстану.