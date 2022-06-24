Пытки и угроза казнью 9 заложников в Киевской области - будут судить военнослужащего вооруженных сил рф
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении военнослужащего вооруженных сил россии по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Захватчик пытал и угрожал убийством местных жителей Киевской области во время оккупации. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, информирует УНН.
Детали
По данным следствия, в марте 2022 года обвиняемый в составе 234-го десантно-штурмового полка вооруженных сил россии вошел в город Ирпень Киевской области.
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«Вместе с другими захватчиками он разместил во дворе частного домовладения военную технику. Подозреваемый вместе с другими российскими военными взяли в заложники 9 человек. Пленных избивали прикладом и не давали пищу и воду. Угрожали убийством и имитировали казнь», - говорится в сообщении.
Досудебное расследование осуществлялось СУ ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.
Напомним
Военному коменданту гарнизона города Самары вооруженных сил российской федерации заочно уведомлено о подозрении из-за приказов жестоко обращаться с задержанными гражданскими в Конотопе Сумской области. По данным следствия, подполковник из россии вместе со своими подчиненными незаконно пересек государственную границу Украины в Сумской области.