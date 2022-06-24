Катування та погроза стратою 9 заручників на Київщині - судитимуть військовослужбовця збройних сил рф

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За даними слідства, у березні 2022 року обвинувачений у складі 234-го десантно-штурмового полку збройних сил рф увійшов до міста Ірпінь Київської області.

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«Разом з іншими загарбниками він розмістив на подвір’ї приватного домоволодіння військову техніку. Підозрюваний разом з іншими російськими військовими взяли у заручники 9 чоловіків. Полонених били прикладом та не давали їжу і воду. Погрожували вбивством та імітували страту», - ідеться в повідомленні.

Досудове розслідування здійснювалося СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо

Військовому коменданту гарнізону міста Самари збройних сил російської федерації заочно повідомлено про підозру через накази жорстоко поводитися із затриманими цивільними у Конотопі Сумської області. За даними слідства, підполковник зс рф разом зі своїми підлеглими незаконно перетнув державний кордон України у Сумській області. 25 лютого 2022 року на в’їзді в село В’язове військові рф на організованому ними блокпості зупинили автомобіль.