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Катування та погроза стратою 9 заручників на Київщині - судитимуть військовослужбовця збройних сил рф

Катування та погроза стратою 9 заручників на Київщині - судитимуть військовослужбовця збройних сил рф

Київ • УНН

 • 107272 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно військовослужбовця збройних сил рф за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Загарбник катував та погрожував вбивством місцевих жителів Київської області під час окупації. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує УНН.

Деталі

За даними слідства, у березні 2022 року обвинувачений у складі 234-го десантно-штурмового полку збройних сил рф увійшов до міста Ірпінь Київської області.

Цитата

«Разом з іншими загарбниками він розмістив на подвір’ї приватного домоволодіння військову техніку. Підозрюваний разом з іншими російськими військовими взяли у заручники 9 чоловіків. Полонених били прикладом та не давали їжу і воду. Погрожували вбивством та імітували страту», - ідеться в повідомленні.

Досудове розслідування здійснювалося СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо

Військовому коменданту гарнізону міста Самари збройних сил російської федерації заочно повідомлено про підозру через накази жорстоко поводитися із затриманими цивільними у Конотопі Сумської області. За даними слідства, підполковник зс рф разом зі своїми підлеглими незаконно перетнув державний кордон України у Сумській області. 25 лютого 2022 року на в’їзді в село В’язове військові рф на організованому ними блокпості зупинили автомобіль.

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