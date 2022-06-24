Катування та погроза стратою 9 заручників на Київщині - судитимуть військовослужбовця збройних сил рф
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно військовослужбовця збройних сил рф за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Загарбник катував та погрожував вбивством місцевих жителів Київської області під час окупації. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує УНН.
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За даними слідства, у березні 2022 року обвинувачений у складі 234-го десантно-штурмового полку збройних сил рф увійшов до міста Ірпінь Київської області.
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«Разом з іншими загарбниками він розмістив на подвір’ї приватного домоволодіння військову техніку. Підозрюваний разом з іншими російськими військовими взяли у заручники 9 чоловіків. Полонених били прикладом та не давали їжу і воду. Погрожували вбивством та імітували страту», - ідеться в повідомленні.
Досудове розслідування здійснювалося СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.
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