Пытал жителей Вишневого в Черниговской области: в суд направлено дело в отношении российского оккупанта

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«Черниговской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении стрелка мотострелковой бригады тактического объединения сухопутных войск Российской Федерации за нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Подробности

Сообщается, что по данным следствия, группа военнослужащих России, находясь в селе Вишневое Черниговского района, жестоко обращалась с гражданским населением. Они неоднократно задерживали и наносили телесные повреждения одному из жителей села. Дважды потерпевшего больше суток удерживали в морозную погоду в неотапливаемом складском помещении, где над ним издевались и били прикладами автоматов. Его мать пожилого возраста держали в грузовом отделении автомобиля.

Также оккупанты завладели транспортным средством мужчины, которым перевозили награбленное у местных жителей имущество.

«Пока он объявлен в розыск. Данные о других военных вс рф, причастных к совершению преступлений против мирного населения, устанавливаются», – отмечается в сообщении.

Дополнение

Установлено лицо военнослужащего вооруженных сил рф, который истязал мирных жителей во время оккупации части Черниговской области. Ему сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).