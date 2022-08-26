Катував мешканців Вишневого на Чернігівщині: до суду скеровано справу щодо російського окупанта

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 51648 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 57896 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 73904 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 80286 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 90900 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 143093 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 68894 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 146501 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 106715 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 68786 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3м/с
36%
Популярнi новини

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 93377 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 90584 перегляди

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 14697 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 16167 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 17343 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 51632 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 143085 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 169962 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 146497 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 258581 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 91110 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 93877 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 41884 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 45338 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 60053 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Катував мешканців Вишневого на Чернігівщині: до суду скеровано справу щодо російського окупанта

Київ • УНН

 • 152828 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт щодо стрільця мотострілецької бригади тактичного об’єднання сухопутних військ росії, якого підозрюють у катуванні мешканців села Вишневе на Чернігівщині. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Катував мешканців Вишневого на Чернігівщині: до суду скеровано справу щодо російського окупанта

Цитата

«Чернігівською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно стрільця мотострілецької бригади тактичного об’єднання сухопутних військ Російської Федерації за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за даними слідства, група військовослужбовців рф, перебуваючи в селі Вишневе Чернігівського району, жорстоко поводилася з цивільним населенням. Вони неодноразово затримували та наносили тілесні ушкодження одному з мешканців села. Двічі потерпілого більше доби утримували в морозну погоду в неопалюваному складському приміщенні, де над ним знущались та били прикладами автоматів. Його матір похилого віку тримали у вантажному відділенні автомобіля.
Також окупанти заволоділи транспортним засобом чоловіка, яким перевозили награбоване у місцевих мешканців майно.

«Наразі його оголошено в розшук. Дані щодо інших військових ЗС РФ, причетних до вчинення злочинів проти мирного населення, встановлюються», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Встановлено особу військовослужбовця збройних сил рф, який катував мирних мешканців під час окупації частини Чернігівської області. Йому повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.50
Bitcoin
$84,859.40
S&P 500
$5,408.10
Tesla
$249.00
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,229.60
Ethereum
$1,647.59