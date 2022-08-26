Катував мешканців Вишневого на Чернігівщині: до суду скеровано справу щодо російського окупанта
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт щодо стрільця мотострілецької бригади тактичного об’єднання сухопутних військ росії, якого підозрюють у катуванні мешканців села Вишневе на Чернігівщині. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Цитата
«Чернігівською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно стрільця мотострілецької бригади тактичного об’єднання сухопутних військ Російської Федерації за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, група військовослужбовців рф, перебуваючи в селі Вишневе Чернігівського району, жорстоко поводилася з цивільним населенням. Вони неодноразово затримували та наносили тілесні ушкодження одному з мешканців села. Двічі потерпілого більше доби утримували в морозну погоду в неопалюваному складському приміщенні, де над ним знущались та били прикладами автоматів. Його матір похилого віку тримали у вантажному відділенні автомобіля.
Також окупанти заволоділи транспортним засобом чоловіка, яким перевозили награбоване у місцевих мешканців майно.
«Наразі його оголошено в розшук. Дані щодо інших військових ЗС РФ, причетних до вчинення злочинів проти мирного населення, встановлюються», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Встановлено особу військовослужбовця збройних сил рф, який катував мирних мешканців під час окупації частини Чернігівської області. Йому повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).