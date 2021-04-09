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Пытки в отделе полиции в Черкасской области: сообщено о подозрении четырем копам и их начальнику

Пытки в отделе полиции в Черкасской области: сообщено о подозрении четырем копам и их начальнику

Киев  •  УНН

 • 14799 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. По факту пыток в отделении полиции и сокрытия преступления сообщено о подозрении начальнику и четырем сотрудникам одного из отделов полиции Главного управления Нацполиции в Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает УНН.

Детали

Так, по данным следствия, 6 февраля в больницу за медицинской помощью обратился гражданин с многочисленными телесными повреждениями и сообщил, что его избили сотрудники полиции. Накануне мужчину доставляли в отдел полиции для проверки его причастности к краже и мошенничеству.

Как отметили в ОГП, по данному факту двум участковым инспекторам отдела полиции уже сообщалось о подозрении в истязании и применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили причастность к этому преступлению еще двух работников уголовного розыска, которые своими действиями фактически способствовали осуществлению пытки со стороны своих коллег, или же помогали скрыть этот факт, а также начальника отдела полиции, не сообщившего компетентные органы о совершении его подчиненными указанных действий.

Одному из оперативных сотрудников отдела полиции сообщено о подозрении в истязании и задержании лица с последующим отказом признать факт задержания (ч. 2 ст. 127, ст. 146-1 УК Украины), другому полицейскому, который непосредственно не участвовал в пытках, однако уничтожал следы их совершения — по факту сокрытия преступления (ст. 396 УК Украины), и начальнику отдела полиции — по факту задержания лица с последующим отказом признать факт задержания и сокрытия преступления, совершенного его подчиненными (ч. 2 ст. 146-1 и ч. 1 ст. 396 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании всем трем подозреваемым меры пресечения.

Что было раньше

В феврале по данному делу двум сотрудникам отдела полиции Главного управления Нацполиции в Черкасской области было сообщено о подозрении в истязании (ч. 2 ст. 127 УК Украины).

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