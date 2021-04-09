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Катування у відділі поліції на Черкащині: повідомлено про підозру чотирьом копам та їх начальнику

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. За фактом катування у відділку поліції та приховування злочину повідомлено про підозру начальнику та чотирьом співробітникам одного із відділів поліції Головного управління Нацполіції у Черкаській області. Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора, передає УНН.

Деталі

Так, за даними слідства, 6 лютого до лікарні за медичною допомогою звернувся громадянин із численними тілесними ушкодженнями та повідомив, що його побили працівники поліції. Напередодні чоловіка доставляли до відділу поліції для перевірки його причетності до крадіжки та шахрайства.

Як зазначили в ОГП, за цим фактом двом дільничним інспекторам відділу поліції вже було повідомлено про підозру у катуванні та застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

В ході досудового розслідування, правоохоронці встановили причетність до цього злочину ще двох працівників карного розшуку, які своїми діями фактично сприяли здійсненню катування з боку своїх колег, або ж допомагали приховати цей факт, а також начальника відділу поліції, який не повідомив компетентні органи про вчинення його підлеглими зазначених дій.

Одному із оперативних співробітників відділу поліції повідомлено про підозру у катуванні та затриманні особи із подальшою відмовою визнати факт затримання (ч. 2 ст. 127, ст. 146-1 КК України), іншому правоохоронцю, який безпосередньо не брав участі у катуванні, однак знищував сліди його вчинення — за фактом приховування злочину (ст. 396 КК України), та начальнику відділу поліції — за фактом затримання особи із подальшою відмовою визнати факт затримання та приховування злочину, вчиненому його підлеглими (ч. 2 ст. 146-1 та ч. 1 ст. 396 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання всім трьом підозрюваним запобіжних заходів.

Що було раніше

У лютому у даній справі двом співробітникам відділу поліції Головного управління Нацполіції у Черкаській області було повідомлено про підозру у катуванні (ч. 2 ст. 127 КК України).

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