Пытали и держали в бесчеловечных условиях: идентифицировали 17 палачей из "днр", которые издевались над пленными украинцами

Детали

По информации, в 2014 году на территории Донецкой области была создана террористическая организация – так называемая банановая республика «днр», а в ее состав вошли незаконные «министерство государственной безопасности» «днр»» и «Калининская исправительная колония №27». То есть карательные органы, целью которых было уничтожение украинцев.

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«Незаконные аресты и похищения людей, пытки и содержание в бесчеловечных условиях – это и есть особенности их террористической деятельности за непризнание так называемой «донецкой народной республики» и сотрудничество с украинскими властями. Чтобы заставить признаться в шпионаже и других надуманных «преступлениях», узников заживо хоронили, имитировали их расстрел, угрожали пыткам и убийством близких родственников, жен, детей», – сообщил заместитель начальника управления организации расследования преступлений Дмитрий Шевчук.

Вот несколько отрывков из допросов пострадавших от рук террористов: «меня приматывали к металлическому столбу лицом вниз, при этом одевали на пальцы рук и ног электрические провода, через которые периодически, в течение нескольких часов, подавали ток, и обливали водой, били резиновыми палками по стопам»; «наносили удары прикладом и ногами, прострелили ногу и мочевой пузырь. Затем отвезли в свинарник, где оставили на ночь без обуви, в результате чего произошло обморожение ног...».

Сложность установления фигурантов заключалась в том, что во время пыток они, как правило, прятали лицо, никогда не обращались друг к другу по имени, а только – по позывным. Поэтому пострадавшие часто не могли их даже узнать.

Все фигуранты подозреваются в государственной измене, участии в террористической организации и жестоком обращении с гражданским населением и военнопленными. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Дополнение

ООН задокументировала десятки случаев насилия и пытки украинских мужчин рашистами в Киевской области.