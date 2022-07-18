Катували та тримали в нелюдських умовах: ідентифікували 17 катів з "днр", які знущалися над полоненими українцями

Деталі

За інформацією, у 2014 році на території Донецькій області була створена терористична організація – так звана бананова республіка «днр», а до її складу увійшли незаконні «министерство государственной безопасности» «днр»» та «Калінінська виправна колонія №27». Тобто каральні органи, метою яких було знищення українців.

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«Незаконні арешти і викрадення людей, катування і утримання в нелюдських умовах – це і є особливості їх терористичної діяльності за невизнання так званої «донецької народної республіки» та співпрацю з українською владою. Аби змусити зізнатися у шпигунстві та інших надуманих «злочинах», в’язнів заживо хоронили, імітували їх розстріл, погрожували катуванням і вбивством близьких родичів, дружин, дітей», - повідомив заступник начальника управління організації розслідування злочинів Дмитро Шевчук.

Ось лише кілька уривків із допитів постраждалих від рук терористів: «мене примотували до металевого стовпа обличчям донизу, при цьому одягали на пальці рук та ніг електричні дроти, через які періодично, упродовж декількох годин, подавали струм та обливали водою, били гумовими палицями по стопах»; «наносили удари прикладом і ногами, прострелили ногу та сечовий міхур. Потім відвезли до свинарника, де залишили на ніч без взуття, внаслідок чого сталося обмороження ніг...».

Складність встановлення фігурантів полягала в тому, що під час катувань вони, як правило, ховали обличчя, ніколи не зверталися один до одного на ім’я, а лише – за позивними. Через це постраждалі часто не могли їх навіть впізнати.

Усі фігуранти підозрюються у державній зраді, участі у терористичній організації та жорстокому поводженні з цивільним населенням та військовополоненими. Їм загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Доповнення

ООН задокументувала десятки випадків насильства та катування українських чоловіків рашистами у Київській області.